କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଏକ କନସର୍ଟ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶନିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫) କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ମେସିଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ରାଜନେତା, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଘେରିଯାଇଥିଲେ | ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 2025 Trending Jobs: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସବୁ ଚାକିରି ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ରହିଛି ଅଧିକ ଚାହିଦା
ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF) କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ମେସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଭେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଶତଦୃ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ଆଇକନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Akhilesh Said about India Allaince: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ସପା ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନେବେ କେତେ ଆସନ?
ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ପନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ SIT ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନନଗର ଡିସିପି ଅନିଶ ସରକାରଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବିଧାନନଗର ଡିସିପି ଅନିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି |