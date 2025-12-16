ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ସାହୁକାର | ଆଉ ସାହୁକାରର ଧମକ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା | ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୋଶନ ସଦାଶିବ କୁଡେ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରୋଶନଙ୍କ ଚାରି ଏକର କୃଷି ଜମି ଥିଲା। ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ, ସେ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇନଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରୋଶନ ତାଙ୍କ ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Rahul Gandhi Said about MGNREGA: ମୋଦୀ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣା କରନ୍ତି: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ଏହାପରେ ସାହୁକାର ରୋଶନଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହାରରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରୋଶନ ଦୁଇ ଏକର ଜମି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଳ ପରିମାଣରେ ୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Recipe: ଆଜି ମୁଆଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି! ତେବେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଧନୁମୁଆଁ...
ଚାଷୀ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ
ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଋଣ ସୁଝିପାରିନଥିଲେ, ସାହୁକାର ଜଣକ ରୋଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଶନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ କାମ୍ବୋଡିଆ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିଡନୀକୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡିତ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନଥିଲା। ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା।