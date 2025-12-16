ପାଟନା: ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ ବିହାର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଜମା ଖାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଚାହୁଁଛୁ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମୟ କହିବ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ।" ବିହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମା ଖାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଦେଶରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପରି କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାମ କରିଛନ୍ତି।"
ନୀତିଶ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି - ଜମା ଖାନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ।"
ଜାମା ଖାନ ବିଜେପି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି: ଆରଜେଡି
ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ, ଆରଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଏଜାଜ ଅହମ୍ମଦ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି, ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଜମା ଖାନ ବିଜେପି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଏବଂ JDU ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ନୀତିଶ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ।"
ହିଜାବ ବିବାଦର ଜବାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମା ଖାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସମସ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "ନୀତୀଶ କୁମାର ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଜାଣନ୍ତି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନୀତୀଶ କୁମାର କାହାକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ।" ଗତକାଲି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି। ଏହା ସ୍ନେହର ଏକ ନିଦର୍ଶନ।"