ନ୍ୟୁୟର୍କ/ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ତଥା କଥିତ ନିର୍ଯାତନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏନେଇ ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫଦାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଚୀନ୍ ଏବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। ଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ବି ଏନେଇ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହିଳା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଚୀନ୍ର କାମ ନିଜ ପାଇଁ ବୁମେରାଂ ପାଲଟିଛି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଜାତିସଂଘରେ ଉଠାଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘ ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମୀ ୟାଙ୍ଗ ଲିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚୀନ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକାରର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦମନ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଜାତିସଂଘ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ଜାତିସଂଘ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟାଙ୍ଗ ଲିଙ୍କୁ ବେଜିଂ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାକୁ ସେ ଡାକ୍ତରୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମନମୁଖୀ ଅଟକ ମାମଲା ପରି ମନେହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟାଙ୍ଗ ଲି ଟର୍ମିନାଲ୍ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ମନା, ଜେଲ୍ରେ ଖରାପ ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିରନ୍ତର ଚାପ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଅଭାବ ମାନବାଧିକାରର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚୀନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୟାଙ୍ଗ ଲି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଧମକ ତଥା ଚାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଅଟକ
ୟାଙ୍ଗ ଲି ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶର ଜିନ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ୨୦୦୯ ମସିହାରୁ, ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଫସଲ ଅପସାରଣ ସହିତ ଜଡିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଜାତିସଂଘର ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ୟାଙ୍ଗ ଲିଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଉସକାଇବା ଓ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କୁ ୧୫ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଜେଲ୍ରେ ଅନଶନ, ନାକ ବାଟେ ବଳପୂର୍ବକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ
ଜାତିସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲ୍ରେ କିଡନୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମନା କରାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ୟାଙ୍ଗ ଲି ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ନାକ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହେପାଜତ ଘଟଣାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଓ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନଖ ଟାଣି ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
