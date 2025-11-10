ବେଜିଂ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଦେଶ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଚୀନ୍ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଛି। ଇନଫୋଗ୍ରାମ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ମଦରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୮୫,୯୦୧ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨୩.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ମଦରୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନର ମଦ୍ୟପାନ ବଜାର ରାଜସ୍ୱ ୨୨୯,୫୬୬.୯ ନିୟୁତ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୯.୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୦୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୧୦.୧% ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଚୀନ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପାନୀୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ବିୟରରୁ ଆସିଥିଲା।
ମଦ ବଜାର କାହିଁକି ବଢୁଛି ?
ଚୀନ୍ରେ ସମୟ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଛି।
ମାର୍କେଟିଂ ଟୁ ଚାଇନା ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ରେ ମଦ୍ୟପାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ପାନୀୟର ଚାହିଦା ।
ବଦଳୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଧାରା: ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଇଜିଉ ତୁଳନାରେ ମଦ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ କଠିନ ସେଲ୍ଟଜର ଭଳି ପାନୀୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ମଦ ବଜାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ରାଜସ୍ୱ ୪୫.୧୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ବଜାର: ଚୀନ୍ ମଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୫% ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାର୍କେଟିଂରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ୍ର ମଦ ବଜାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଚୀନ୍ରେ ପାରମ୍ପରିକ ମଦ ବାଇଜିଉ ଏବେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୱାଇନ୍, କ୍ରାଫ୍ଟ ବିୟର ଏବଂ କଠିନ ସେଲଟଜର ଭଳି ନୂତନ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ମଦ ବେପାରରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି
କେବଳ ଚୀନ୍ରେ ନୁହେଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ସିଆଇଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୪.୪୮ଲିଟର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଏହି ପରିମାଣ ହାରାହାରି ୮.୯୩ ଲିଟର ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହା ହାରାହାରି ୩.୦୯ ଲିଟର ରହିଛି।
ଇନଫୋଗ୍ରାମ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ମଦ ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩.୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୫.୬୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ଜାପାନ ପ୍ରାୟ ୩.୭୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ୟୁକେ ୨.୮୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା।
