ପାଟନା: ମଙ୍ଗଳବାର ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ତବେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଚାରରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ।
ଏଥର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ରାଲି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଟନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ସୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ନେତା ସତ ପ୍ରକାଶ କଲେ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା ଯେ , ଏହି ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ ନେତା କାହିଁକି ରାଲି, ସଭା କିମ୍ବା ରୋଡ ସୋରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକାଠି ନଥିଲେ?
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ସାତ କିମ୍ବା ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିହାର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନଡିଏର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯାନ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତିପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ନୀତିଶ କୁମାର, ଚିରାଗ ପାସୱାନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ନେତା ଏବଂ ବିହାରର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଜେଡିୟୁ ନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଛଟ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପ୍ରଚାର ସମୟ ଟିକିଏ କମି ଯପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିହାରର ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରଚାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି।
