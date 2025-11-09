ବିଶାଖାପାଟଣା: କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲରକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାରେ,ବିଶାଖାପାଟଣାର ପେଣ୍ଡୁର୍ଥୀ ପୁଲିସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେପାଗୁଣ୍ଟା ନିକଟସ୍ଥ ଆପ୍ନାପାଲେମରେ ଜଣେ ବୋହୂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ "ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଚୋର" ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଳରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ ଏସିପି  ପ୍ରଦୀପ ତେଜାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,

ମୃତ ଜୟନ୍ତୀ କାନାକା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ (୬୩) ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ବୋହୂ ଲଲିତା ଦେବୀ (୩୦), ନାତି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ  ନାତୁଣୀ ଶ୍ରୀନୟନା ତଥା ପୁତୁରା ଶରତଙ୍କ ସହ ଆପ୍ନାପାଲେମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। 

ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଲଲିତା ୧୨ ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଲିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  ବିବାଦ ବିବାହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିବାଦ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ନିତି ଦିନିଆ କଳହ ଯୋଗୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲଲିତା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ତେବେ ହତ୍ୟା କିପରି କରିବେ ଏବଂ ଧରା ନପଡ଼ିବାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ YouTube ରେ ଅପରାଧ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ, ଲଲିତା ସିଂହାଚଳମ୍ ଗୋଶାଳା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ଘରକୁ ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ।

ପରଦିନ ସକାଳେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁତୁରା କାମକୁ ଗଲେ, ସେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଲଲିତା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୋର-ପୁଲିସ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେମା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଶାଶୁ କନକା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ଏକ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବି ଏଭଳି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ, ଲଳିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଘରର ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କନକା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 

ପ୍ରଥମେ ଲଳିତା ପୁଲିସ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ  ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୀପ ଯୋଗୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲର ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଲଳିତା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୁଲିସ ଲଲିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ୍ୟାୟିକ ରିମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରୀନୟନା ସାମାନ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।