ବେଜିଂ/ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନଏକୁଟିଆ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇରାନକୁ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ତଥା ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଚୀନ୍ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତେହେରାନର ଘାତକ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ଆଉ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଚୀନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି।
ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଦେଇଛି ଉନ୍ନତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଓ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଇମେଜେରୀ
ଚୀନ୍ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଇରାନକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶରେ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ଇରାନକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଇରାନର ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେରିକାର ସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଓ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି।ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ତାର ଉନ୍ନତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଓ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଇମେଜେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶତ୍ରୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ହାଇ-ଡେଫିନେସନ୍ ତଥ୍ୟ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଓ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍ ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ, ଇରାନ ନିଜର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିଛି।
କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଇରାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏକା ନୁହେଁ
ଚୀନ୍ର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଫାଇବର-ଅପ୍ଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ୫-ଜି ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇରାନର ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ, ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଇଛି।ଇରାନ, ଚୀନ୍ ଓ ରୁଷ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଅନେକ ମିଳିତ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ସେନାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଶକ୍ତିର ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେରିକା ତଥା ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛି, କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଇରାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏକା ନୁହେଁ।
