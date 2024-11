ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆକୋଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମହାଭିକାଶ ଅଘାଡିଙ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କେରଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।

ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡିର ଅର୍ଥକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାୟୁତି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡିର ଦୁର୍ନୀତି ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜାଣିଛି ଯେ ମହାଅଘାଡଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ୍ ହୋଇଛି। ଟୋକନ୍ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂର କାରବାରରେ ଏହା ଲିପ୍ତଥିବା ଜଣାପଡ଼ିସାରିଛି।

#WATCH | Akola, Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi says, "... Wherever Congress forms government, that state becomes an ATM for the Congress' royal family... These days, Himachal Pradesh, Karnataka, and Telangana have become their ATMs. In the name of elections in… pic.twitter.com/paZPabUmez