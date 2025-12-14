ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସତ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଚାଲିବ । ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦୀ ଓ ଶାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ।
ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ଆରଏସଏସ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାହୁଲ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, "ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖେ। ଯାହାର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସମ୍ମାନ ପାଏ।" ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସତ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କହେ "ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ", ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦେଶ ସତ୍ୟର। ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂଘ ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଆରଏସଏସର ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବୁ।
