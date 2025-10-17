ପାଟନା : ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୧୭) ଦିନ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର (BIHAR ELECTIONS 2025) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲାଗି ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ । ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏପରିକି କିଛି ଆସନରେ, ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କହଲଗାଓଁ ଏବଂ ବିହାର ସରିଫ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆସନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢିବେ । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲିନାହିଁ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Owaisi: ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଓୱେସି
ଆରଜେଡି (RJD) କହଲଗାଓଁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ରଜନୀଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ (CONGRESS) ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରବୀଣ କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି । ସେପଟେ ସିପିଆଇର ଶିବ ପ୍ରକାଶ ଯାଦବ ବିହାର ସରିଫରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନରୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ବଛଓ୍ବାଡ଼ାରେ ସିପିଆଇ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ।
ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୧୭) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ (କୁଟୁମ୍ବା) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ (କାଡୱା)ଙ୍କୁ ପୁନଃନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆରଜେଡି ସମେତ ଅନ୍ୟ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆରଜେଡି ଅନେକ ଆସନରେ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛି।