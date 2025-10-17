ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ( Congress) ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଯାଦବ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହିସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି(Owaisi) କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଆରଏସର ୧୦ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ଜୁବଲି ହିଲ୍ସର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଆରଏସର ୨୦% ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୫%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ବିକାଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଉତ୍ସବରେ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ନବୀନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୂରଣ କରିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ନାମାଙ୍କନ ସ୍ଥଳରେ ନବୀନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟି ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଓୱେସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘନିଷ୍ଠତା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇପାରେ ।