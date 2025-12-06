ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା। ବିଜେପି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ, ଅପମାନିତ ଏବଂ ବଦନାମ କରୁଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଜବାହର ଭବନରେ ନେହେରୁ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁଙ୍କ ଅବଦାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି, ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ବିବୃତିକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ନେହେରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତବ୍ୟ
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଆରଏସଏସର ନାମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ସେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନେହେରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ଲିଭାଇ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ତାହା ନଷ୍ଟ କରିବା।
ବିଜେପି-ଆରଏସଏସର ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଦାବି କରିବା ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ରାଜନାଥ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ନେହେରୁ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଏହା କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସଂସଦୀୟ ବିତର୍କ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ନେହେରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି।
ସମାଲୋଚନା କର, କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ
କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଏହା ଘୃଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ମୌଳବାଦୀ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
Jawaharlal Nehru ji was the prime architect of the modern Indian nation-state. His was a life anchored firmly in parliamentary democracy.— Congress (@INCIndia) December 5, 2025
He had a steadfast belief in planned economic growth and a profound commitment to the development of scientific temper alongside the… pic.twitter.com/POcNOy1whx
ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାସକ ଦଳ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବିକୃତ, ବଦନାମ ଏବଂ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୀତିମତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ଇତିହାସକୁ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାର ଏକ ଚତୁର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରୟାସରେ ବହୁମୁଖୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଚରିତ୍ରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନ, ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଇତିହାସର ରାଜନୀତିକରଣ ଆଜି ନେହେରୁଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିଛି।
ନେହରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱଭାବର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନେହେରୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋଭାବର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଭିନ୍ନମତକୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ବିବିଧତାକୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ମାରକୀ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ନେହେରୁଙ୍କ ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରତି ଉନ୍ମୋଚିତ ଡିଜିଟାଲ ଅଭିଲେଖାଗାର ୧୯୦୩ରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରକାଶିତ ଖଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ ହୋଇଛି।
CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji attended the launch of The Nehru Centre India this evening—an important initiative to safeguard truth, history and constitutional values in times of systematic distortion.@_SandeepDikshit ji was also present.— Congress (@INCIndia) December 5, 2025
📍New Delhi pic.twitter.com/bsCJJJVGJk
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ "ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣାର ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର" ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଆଧାରିତ ଜନ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବା ଉଚିତ୍।