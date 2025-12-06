ମସ୍କୋ: ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଭୟଭୀତ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଟିନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ରୁଷରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି।
ରୁଷରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି
ଆମେରିକୀୟ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରୁଷରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୪୬ ନିୟୁତ। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ୨୫ ନିୟୁତ ମୁସଲମାନ ରୁଷରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଅନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ସରକାରୀ ଜନଗଣନାରେ ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୮୦ ନିୟୁତ ହେବେ ମୁସଲିମ୍
ମସ୍କୋ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଫତି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଭିଲ ଗୈନୁତ୍ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମୁସଲିମ ହୋଇଯିବେ। ପୋନର୍ସ ୟୁରେସିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରୁଷକୁ ପ୍ରବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାତାରସ୍ତାନ, ଚେଚନିଆ, ଦାଗେସ୍ତାନ ଏବଂ ମସ୍କୋ ତଥା ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଭଳି ସହରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରୁଷର ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୮୦ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା
ରୁଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏହା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧.୨ ପ୍ରତିଶତ ରୁଷିଆନ୍ ବୌଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ପୁଟିନଙ୍କ ଦେଶର କେବଳ ୦.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରୁଷିଆନ୍ କୌଣସି ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
