ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରତିକୂଳ ମନେହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ଅନେକ ଦେଶର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ୪୪ ଜଣ ସେନେଟର ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରି ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ ରୁବିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅର୍ଥହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଅର୍ଥହୀନ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଣ-ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ ରୁବିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ନିରର୍ଥକ । ପାକ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କର
ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଗସ୍ତକୁ ରୁବିନ୍ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁବିନ୍ କହିଛନ୍ତି,ଯଦି ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକା ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ଆମେରିକା ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ୍
ରୁବିନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେରିକା କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ୍। ବିଶେଷକରି, ଅଗଷ୍ଟରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଅବାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂକାର ଉପରେ। ରୁବିନ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ।