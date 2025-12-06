କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳା

ଅହମଦାବାଦ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ରାଲି ସମୟରେ ଏକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପ ବିଧାୟକ ଗୋପାଳ ଇଟାଲିଆଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଘଟଣାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ି ଜୋତା ଫିଙ୍ଗାଳିକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଜୋତାଟି ଇଟାଲିଆ ଆଡକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାକର୍ମୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମଞ୍ଚରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Thirunelli Temple Devaswom: ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ଦେବତାଙ୍କର: ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ
ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ଭାଇରାଲ ବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ, ପୁଲିସକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ର କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ରାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଆପର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଜରାଟରେ ଆପର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ଚିନ୍ତିତ। କେଜରିୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପ ବିଜେପିର ବିଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, କଂଗ୍ରେସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ। ଏବେ ଉଭୟ ଦଳ ଏକାଠି ଆପ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି।
गुजरात 🔥जामनगर में कल शाम भाई @Gopal_Italia पर एक बीजेपी कांग्रेसी द्वारा हमला..😡— Geeta Rawat (@AAPgeeta16J) December 6, 2025
गुजरात में कांग्रेस दिल्ली की तरह शून्य का खतरा महसूस करने लगी...
गुजरात की जनता अब AAP की तरफ़ जाते हुए बदलाव का मन बना चुकी है, और यही इन दोनों पार्टियों की घबराहट की वजह है।@AamAadmiPartypic.twitter.com/IZm3rfSao4
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳା
ଆପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଗୁଜରାଟରେ ଆପର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି ଦେଖି ଉଭୟ ଦଳ ହତଚକିତ। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆପର ନେତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଜରାଟର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
AAP leader and local councillor Jenab Ben Khafi didn’t wait a second - she leapt off the stage and straight-up slammed the BJP-planted miscreant who dared to hurl a shoe at Gopal Bhai @Gopal_Italia— Dr. SP (@sphavisha) December 6, 2025
That’s what real courage look like.
Respect🫡 pic.twitter.com/9Lju6PpDu5
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bhadrak Politics: ନବୀନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା, ବିଜେପିରେ ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଜେଡି ନେତା-କର୍ମୀ ସାମିଲ
ଏହି ଘଟଣା ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆପ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଘଟଣା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।