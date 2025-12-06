ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଦେବତାଙ୍କର। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେରଳର କିଛି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଥିରୁନେଲି ମନ୍ଦିର ଦେବସ୍ୱମର ଜମା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି?
ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ଦେବତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଏକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆବେଦନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ମନୁ କୃଷ୍ଣନ୍ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହଠାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। CJI ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଜମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜମାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଫେରାଇବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଇନଜୀବୀ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଠି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମନନ୍ଥବାଦୀ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ଅର୍ବାନ୍ ସୋସାଇଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଥିରୁନେଲି ସର୍ଭିସ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିରୁନେଲି ମନ୍ଦିର ଦେବସ୍ୱମର ଜମା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।