ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଲଣ୍ଡନର ପଳାତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ଭଣ୍ଡାରିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି) ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅତିରିକ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୨୪ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Omar Abdullah's statement on EVM: ମୋ ବାପାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ: ଇଭିଏମ୍ ନେଇ ବାପା-ପୁଅ ବିବାଦ
କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗ
ଏହି ମାମଲା ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଞ୍ଜୟ ଭଣ୍ଡାରିଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢାଉ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଣ୍ଡାରି ଜଣେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିରୁ କମିସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଫଶୋର ସେଲ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଇଡି ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଣ୍ଡାରି ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୬ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ-ପଞ୍ଜିକୃତ ସେଲ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକେ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ବେଆଇନ ଲାଭ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ପିଏମଏଲଏ ଅଧୀନରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେଡେରାଲ ଆଣ୍ଟି-ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏଜେନ୍ସି ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିଲା। ଭଣ୍ଡାରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ଅଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା।
ଭଣ୍ଡାରି ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଭଣ୍ଡାରିଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଇମେଲ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Girl Student Burn: ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ କଲେଜ୍ ଛାତ୍ରୀ, ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ
ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଥିବା ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିଛି ଯାହା ଭଦ୍ରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।