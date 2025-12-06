ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସମ୍ପ୍ରତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ମତଠାରୁ ଭିନ୍ନ। 

ଓମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇଭିଏମ୍ ହ୍ୟାକିଂ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ମେସିନରେ କୌଣସି ଚୋରି ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମତ ତାଙ୍କ  ବାପା ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଫାରୁକ  ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମେସିନରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ସମ୍ଭବ।

ଓମାର କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ହେଉଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଥିଲେ ଯେ, ବାପା ଏପରି ଏକ ପିଢ଼ିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଓମାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନକୁ ହ୍ୟାକିଂ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।

ବିଜେପିଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

ଭାଷଣ ଦେଇ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମକୁ ଆମର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବା ଉଚିତ୍। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି  ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ରହିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଷ୍ଟକର

ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଓମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ଅଛି। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଚାରିପାଖରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ।

ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।