ଇସଲାମାବାଦ/କାବୁଲ: ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁଳିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ରିୟାଦରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଫଗାନ ସେନା ଉପରେ ଚମନ ସୀମାରେ ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା
ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ମୁଶାରଫ ଜୈଦି କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଅଛି। ଦେଶ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଫଗାନ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଖୋରାସନ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡି ପଳାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବରେ ବୈଠକ
ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ସାଉଦି ଆରବରେ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀରେ ବୈଠକ ପରେ ରିୟାଦରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ସର୍ବଶେଷ ଥିଲା।
ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ
ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁରୁତର ଉଗ୍ରବାଦୀ ହିଂସା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଆଫଗାନ ମାଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଲିବାନ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ
ତାଲିବାନ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆଫଗାନ ସେନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦୋହାରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।