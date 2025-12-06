ଜୟପୁର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁବ କାହାଣୀକାର ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସିପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରର ଆମେରର ତାଜ ହୋଟେଲରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି।
ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ୧୦୧ ଜଣ ପୁରୋହିତ
ଜୟପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ମହାରାଜଙ୍କ ବିବାହର ମୁଖ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସାରା ଦେଶରୁ ୧୦୧ ଜଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଖ୍ୟ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁରର ଆମେରର ତାଜ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗୀତା, କାଶ୍ମୀର କେଶର, ରୂପାର ଘୋଡ଼ା… ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ସୁନା ଶାଢ଼ିରେ ଝଟକୁଥିଲେ ସିପ୍ରା
ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ମହାରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିପ୍ରାଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିପ୍ରା ଏକ ସୁନା ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଲାଲ ଚୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅାକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ମହାରାଜ, ସିପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଖି ତଳକୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ, ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ମହାରାଜଙ୍କ ବଧୂ ସିପ୍ରା ଜଣେ ଦେବଦୂତଠାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ମହାରାଜ ବର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶୀତଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚା’ କିମ୍ବା କଫି ପିଇଲେ ବଢ଼ିଯିବ ଗଣ୍ଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେତାବନୀ