ସିରମୌର:ତହସିଲଦାର ରିଷଭ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଲି ବାଟମାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ୮ ନମ୍ବର ଜମି କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ୬ ନମ୍ବର ଜମି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାର ପାଓଣ୍ଟା ସାହିବରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜମି ବିବାଦ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଦିଲୀପ ରାଣା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତଥାପି, ତହସିଲଦାର ରିଷଭ ଶର୍ମା ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଦଲିଲ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା।
କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ନମ୍ବର ୮, ଅଧିକୃତ ଜମି ନମ୍ବର ୬
ତହସିଲଦାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଲି ବାଟମାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ୮ ନମ୍ବର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ୬ ନମ୍ବର ଜମି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ଖଲିଙ୍କୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଡକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ। ଏହା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ରିଷଭ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଲି ଗତ ୫୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗକୁ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜମି ତାଙ୍କର, ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବା କାହାକୁ ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଖଲି କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ତହସିଲଦାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତହସିଲଦାର ଖାଲି ଜମିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ବିଭାଗ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଜମିଟି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଆଉ କେବଳ ଜମି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇନ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଢ଼େଇ ପାଲଟିଛି।
