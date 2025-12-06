ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୟୁରୋପର ବଡ ବଡ ଦେଶ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଏହି ଜରିମାନା ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ନିୟୁତ ୟୁରୋ, ବା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏହାର ନୂତନ ଆଇନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଆଇନ (DSA) ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି।
X ର ବ୍ଲୁ ଚେକମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଫାଇନ ଲାଗିଛି
୨୦୨୨ରେ, ଏଲୋନ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ବ୍ଲୁ ଚେକମାର୍କ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଚଳନ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଚେକମାର୍କ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମସ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେକେହି ଏବେ ଦେୟ ଦେଇ ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲା।
2023 ରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, "ଏହା ଠକେଇ। ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ନୀଳ ଚେକମାର୍କ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ଯେକୌଣସି ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେୟ ଦେଇ ଏହା ପାଇପାରିବେ।" ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇ, ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, X ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା । ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ, ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୫ରେ, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।
ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମିଶନର ହେନା ଭିର୍କକୁନେନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ୍ସର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଜଡିତ। ଏଥିରେ ସେନ୍ସରସିପର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ।"