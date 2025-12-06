ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସୁଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ହାଲକା ମେସିନ ଗନ (ଏଲଏମଜି ) ସିକ୍ୟୁବି କାର୍ବାଇନ୍ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଏଲଏମଜି ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Samastipur Case: ଜେଲରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦୁଇ ପିଲାର ମାଆ...
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ୱେପନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (IWI) କହିଛି ଯେ ଏହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ୪୦ ହଜାର ଏଲଏମଜିର ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ପିଢ଼ିର କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟାଟେଲ୍ (CQB) କାର୍ବାଇନ୍ ରାଇଫଲ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Railway Add new Coaches: ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ପରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲା ରେଳବାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା
IWIର ସିଇଓ ଶୁକି ସ୍କ୍ୱାର୍ଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପିସ୍ତଲ, ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ସମେତ ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କାମ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ୪୦,୦୦୦ ହାଲୁକା ମେସିନ୍ ଗନ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କନସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।" ଏଲଏମଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ କନସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀରେ ହିଁ ଆସିବ।