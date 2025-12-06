ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନପାରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି | ତେବେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ୩୭ଟି ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାପକ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କରେ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହଣି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୩୭ଟି ଟ୍ରେନରେ ମୋଟ ୧୧୬ଟି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ୧୮ଟି ଟ୍ରେନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚେୟାର କାର ଏବଂ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୫ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ଆଠଟି ଟ୍ରେନର କୋଚ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଏସି ଏବଂ ଚେୟାର କାର କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଶନିବାର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଉତ୍ତର କରିଡରରେ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ତିନୋଟି ଏସି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡି ଚାରୋଟି ହାଇ-ଡିମାଣ୍ଡ ଟ୍ରେନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (12309) ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଡିସେମ୍ବର ୬-୧୦, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇଟି ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡି, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିହାର-ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେନରେ ୨ଟି ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେବା (ଟ୍ରେନ 20817/20811/20823) କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଡିସେମ୍ବର ୭-୮, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ଯୋଡିବା ସହ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: India Vs SA : ଡି’କକଙ୍କ ଶତକ, ଭାରତ ଆଗରେ ୨୭୧ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ ଡିସେମ୍ବର ୬-୧୩, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ଏସି ଏବଂ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଗୋରଖପୁର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଗୋରଖପୁର ସ୍ପେଶାଲ୍ (୦୫୫୯୧/୦୫୫୯୨) ଡିସେମ୍ବର ୭ ରୁ ୯, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଥର ଯାତ୍ରା କରିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: The Rules Are The Same For Everyone: ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଲେ ବି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିଦ କ୍ୟାପଟେନ୍ ତୁଷାର ମହାଜନ - ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ପେଶାଲ୍ (୦୨୪୩୯/୦୨୪୪୦) ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୫ ରେ ଚାଲିବ, ଯାହା ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ - ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍ (04002-04001) ଡିସେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୭, 2025 ରେ ଚାଲିବ। ଏହା ସହିତ, ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ - ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍ (04080) ଡିସେମ୍ବର ୬ରୁ ଚାଲିବ |