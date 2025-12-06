ବିହାର: ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ଣରେ, ସମସ୍ତିପୁର ପୁଲିସ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତର ଶିରା କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜଣେ ସହାୟକ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଜେଲର୍ଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ-ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଓ ବାହାଘର ଦାବିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅଧିକାରୀଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସଦର ଥାନା ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତିପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଆରୋପ:
ପୀଡ଼ିତା ଦଳସିଂହସରାଇ ଉପ-ବିଭାଗୀୟ କାରାଗାରର ସହକାରୀ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ କଥିତ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ସହକାରୀ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ହତ୍ୟା ଓ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସେ ଦଳସିଂହସରାଇ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସହକାରୀ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ତିନିଦିନ ଧରି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ:
ପୀଡ଼ିତା ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ସହକାରୀ ଜେଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପକେଟ୍ରୁ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଉଭୟ ହାତଶିରା କାଟି ଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସାକ୍ଷାତ:
ନୱାଦାର ବାସିନ୍ଦା ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେ ଗୟା କୋର୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଗୟାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଦୁହେଁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପରେ ଗୟାର ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ। ସହକାରୀ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସୋନପୁରର ବାସିନ୍ଦା।
ପୁଲିସ କରୁଛି ତଦନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍:
ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ମତାମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।