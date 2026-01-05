ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ISI ଭାରତରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାର ସଙ୍କେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ମଧ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଶାଖା (IDRW) ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ISI ଆଉ କେବଳ ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ଏକ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ISI ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଯଣାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିବା ଦେଖାଇ ପାରିବ।
ISI ଭାରତରେ ସରକାରୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ହିଂସାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଫରିଦାବାଦରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ISI ଏବେ ଭାରତ ଭିତରେ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି। ସେଠାରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ISIର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇବା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ରଚୁଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ।
ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଆଇଏସଆଇ ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ସମାନ ବୈଚାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କିପରି ଫାଶରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆଇଏସଆଇ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଏସଆଇ ବହୁ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ , ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଇଏସଆଇର ପ୍ରୟାସ ବହୁ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ
ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ATS ଦଳ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୀତି ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।