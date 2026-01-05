ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜମେର ସରିଫ ଦରଘାରେ ବାର୍ଷିକ ଉର୍ସ ସମୟରେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଖ୍ୱାଜା ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମାଧିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଦର ଚଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି(ସିଜେଆଇ) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ମତରେ, ଏହି ଆବେଦନରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି। ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶୁଣାଣି ପରେ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ବୈଦିକ ସନାତନ ସଂଘର ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଜୀବୀ ବରୁଣ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଜମେର ସରିଫ ଦରଘାରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଦର ଅର୍ପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏପରି ପ୍ରଥା ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୋଧରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ବରୁଣ ସିହ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନଟି ଖ୍ୱାଜା ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ, ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜମେର ଦରଗା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ୧୯୬୧ ମସିହାର ଦରଘା କମିଟି, ଆଜମେର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନାମ ସୟଦ ହୁସେନ ଅଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପୀଠର ରାୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜମେର କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ସିଭିଲ୍ ମାମଲା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିବାର ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ରାୟ ଆସିଛି। ଆଜମେର ଶରିଫ୍ ଦରଘାର ୮୧୪ତମ ବାର୍ଷିକ ଉର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେହି ଦିନ,କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଉର୍ସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚାଦର ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଜାରି ରହିଥିବା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରା ଥିଲା।