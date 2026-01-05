ଅର୍ଥ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା‌ ଅଭିଯୋଗ

ମୁମ୍ବାଇ:ଜାନୁଆରି ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାୟୁତି (ମହାଗଠବନ୍ଧନ) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ୬୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ୬୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ୨୨ ଜଣ ଶିବସେନା (ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ)ର ଏବଂ ୨ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ)ର।
ଏହାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶାସକ ମହାୟୁତି ବିରୋଧରେ ବାକ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ଭବନରେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ଦମନମୂଳକ ନୀତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Azhar's Second Audio Viral: ମାସୁଦ ଆଝାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର,ପୁଣି କାନ୍ଦୁଥିବା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ
ମହାୟୁତିର ୬୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। କଲ୍ୟାଣ-ଡୋମ୍ବିଭାଲି ନଗର ନିଗମରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ୧୫ ଜଣ ଏବଂ ଶିବସେନାରୁ ୭ ଜଣ ଅଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ସବୁ ପୌରପାଳିକାରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣେ ନଗର ନିଗମ, ପିମ୍ପରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ ନଗର ନିଗମ, ପାନଭେଲ ନଗର ନିଗମ, ଭିୱାଣ୍ଡି ନଗର ନିଗମ, ଧୂଲେ ନଗର ନିଗମ, ଜଳଗାଁ ନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାନଗର ନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୁଣେର ଦୁଇଟି ଆସନ ପୁଣେ ନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୩୫ରୁ ମଞ୍ଜୁଷା ନାଗପୁରେ (ବିଜେପି) ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜଗତାପ (ବିଜେପି)ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ତ ୬୮ ଟି ସ୍ଥାନରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା(ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍), ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସମସ୍ତ ୬୮ ଟି ୱାର୍ଡରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଅର୍ଥ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଖୋଲାଖୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମହାୟୁତି ସରକାର ଅର୍ଥ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବିରୋଧରେ ଜିତିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମହାୟୁତି ୬୮ ଆସନ ଜିତିଛି। ମୁମ୍ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ମୋହସିନ ହାଇଦର କହିଛନ୍ତି, ମହାୟୁତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଜିତିଛି।
ହାଇଦର କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ଚାପ ରଣନୀତି।
ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହାୟୁତି କାଉନସିଲର ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବିରୋଧରେ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେପି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି।
ମହାୟୁତି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଶିବସେନା (ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମହାୟୁତି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି,ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ବିରୋଧ ନିର୍ବାଚନ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଗଣନାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,ଜଣେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରି ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ।
ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମରେ କୌଣସି ନିର୍ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମରେ ଏପରି ଅନେକ ଆସନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଅବା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହାୟୁତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁନାହାନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:India-Bangladesh Cricket dispute : ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍
ଘାଟକୋପରରେ, କିରିଟ ସୋମୈୟାଙ୍କ ପୁଅ, ନୀଳ ସୋମୈୟା, ତାଙ୍କ ଆସନରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ, ବିଜେପି-ସିନ୍ଦେ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।