ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଶାଢ଼ି ଅଫରକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଶାଢ଼ି ଦୋକାନରେ ଏକ ଅଫର ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା | ଏହି ଅଫରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଶାଢ଼ି ମାତ୍ର ୫୯୯ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ | ଏହି ଅଫର ନିଆଁ ଭଳି ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା | ଶସ୍ତାରେ ଶାଢ଼ି କିଣିବାର ଅଫର ଯେତେବେଳେ ସହର ସାରା ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ନୂତନ ଶାଢ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଦଳାଚକଟା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ଆଗାମୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଯୋଗୁଁ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ଶାଢ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ରବିବାର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରୋଡରେ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି, ସ୍ଥାନୀୟ ରିଲ୍ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୯୯ ଟଙ୍କାରୁ ୫୯୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ିର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ମହିଳାମାନେ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଉଦଘାଟନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମହିଳାମାନେ ଶାଢ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପଡିଥିଲା।
ଦୋକାନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମହିଳା ଅଚେତ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଦୋକାନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଭିଡ଼ କମିଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।