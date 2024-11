ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମ୍ୱାଲର ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ ପୁଲିସ ଦଳ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୁଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ ଛାଡି ଭିଡ଼ଙ୍କୁ ଘଉଡାଇ ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିଏମ ଏବଂ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ୫ଟି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୁଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପୁଲିସ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

ସମ୍ୱାଲର ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ,ଏହା ହରିହର ମନ୍ଦିର। ରବିବାର ସକାଳ ସା‌ଢ଼େ ୭ଟାଠାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିସନର ଏହି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦ ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ପୁଲିସ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Sambhal SP Krishan Kumar reached the spot where an incident of stone pelting took place when a survey team arrived at the Shahi Jama Masjid to conduct a survey of the mosque. pic.twitter.com/tx2CymQaLX — ANI (@ANI) November 24, 2024

ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚପଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Police appeal to locals in Sambhal to stop pelting stones when a survey team reached Shahi Jama Masjid there to conduct a survey of the mosque. pic.twitter.com/40uFxcD99Z — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 24, 2024

ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ସମ୍ବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମା ମସଜିଦକୁ କୋର୍ଟରେ ହରିହର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହାର ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ରାତିରେ ମସଜିଦ ଉପରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ସର୍ଭେ ଦଳ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଶାହି ଜାମା ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ମସଜିଦ କମିଟି ଏହାର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମସଜିଦ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Vehicles set on fire in Sambhal where an incident of stone pelting took place when a survey team arrived at the Shahi Jama Masjid to conduct a survey of the mosque. Police used tear gas to control the situation. pic.twitter.com/QUJE7X4hN4 — ANI (@ANI) November 24, 2024

