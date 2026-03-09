ପୁଣେ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶବଦାହ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାର ଟିକସ ଓ ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତର ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ କତାରରୁ ଆମଦାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟକ୍ କେବଳ ଦୁଇରୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରତି ମାନକ ଘନ ମିଟର ୪୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୧୯ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଂଶରେ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫-୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୭୮-୮୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର ଟପିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାରୀ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୪-୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସମସ୍ତ ଶ୍ମଶାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଶବଦାହକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରୋପେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଷ୍ଟକକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଣ-ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଶ୍ମଶାନରେ, ତିନୋଟି ଗ୍ୟାସ-ଭିତ୍ତିକ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁଇ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ବାକି ଅଛି। ପ୍ରତି ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶବଦାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲାରେ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ମଶାନର ପାଞ୍ଚଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲି ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ସହିତ କାଠ ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି।
ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ବାରା ଶବଦାହ ସୁବିଧା ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅର୍ନ୍ତଗତ ତୁଳସୀରାମ ଜଳନ ଘାଟ, ୱାଘୋଲି, ଧନୋରି, କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ, ବାନେର, ପାଶାନ, ସୁସ-ମହାଲୁଙ୍ଗେ, ଉତ୍ତମନଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଧାରିତ ଶ୍ମଶାନ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୌରସଂସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଣେର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ସହରରେ ୨୪ଟି ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାବେଳେ ପୁଣେ ପୌରସଂସ୍ଥାରେ ଶବଦାହ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
