Sonia Gandhi : କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଏକ ଅଜବ ଉପହାର ମିଳିଛି- ତାହା ହେଉଛି ଏକ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତଲବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି (ପିସି ଆକ୍ଟ) ବିଶାଳ ଗୋଗାନେଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନକାରୀ ବିକାଶ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପବନ ନାରଙ୍ଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।