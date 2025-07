ହରିଦ୍ୱାର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ୱାରରେ ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ରବିବାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସକାଳ ୬ଟାରେ ଏକ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠେଲାପେଲା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଦଳାଚକଟାରେ ୬ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୟୂର ଦୀକ୍ଷିତଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଗଲା। କେହି ଜଣେ ଖବର ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ତା’ପରେ ଦଳାଚକଟା ହେଲା।

#WATCH | Uttarakhand | On 6 people dead in Haridwar stampede, DM Mayur Dixit says, "We found through photos and videos that someone spread the rumour of electric wire breaking, while looking at the injured or the dead, we did not get any such indication... We will investigate who… pic.twitter.com/fKLi5d48OM