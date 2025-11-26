ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ ଲହର ସହିତ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତର ପ୍ରଭାବ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେନ୍ୟାର ନାମକ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Politics Over Gavai's Possible RS nomination: ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଗଭାଇ
ନାମକରଣ
ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା-ନାମକରଣ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଦ୍ୱାରା "ସେନ୍ୟାର" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥ "ସିଂହ"।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ନଭେମ୍ବର ୨୬ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଝଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରର ପାଗ
ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିନର ପାଗ ଖରାଯିଆ ରହିଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୩-୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୮-୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ ୧୨ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି
ବୁଧବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପାଗ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪-୨୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮-୧୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପଶ୍ଚିମା ପବନ ଶୀତକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:26/11 Mumbai Terror Attack: ମୁମ୍ବାଇ ମନରେ ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କ: ଆତଙ୍କବାଦୀ ରଚିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା… କଳାଦିନକୁ ପୂରିଛି ୧୭ ବର୍ଷ
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।।