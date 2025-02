ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି: ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମେକ୍ସିକୋର ଟବାସ୍କୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୪୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବସ୍‌ଟି କାନକୁନ୍‌ରୁ ଟବାସ୍କୋ ଯାଉଥିଲା।

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପରେ, କେବଳ ବସ୍‌ର ଫ୍ରେମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବାକି ରହିଛି। ଟବାସ୍କୋ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍‌ରୁ ପ୍ରମାଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବସ୍ ଅପରେଟର ଟୁର୍ସ ଆକୋଷ୍ଟା ଫେସବୁକରେ ଏକ ବିବୃତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ "ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଟୁର୍ସ ଆକୋଷ୍ଟା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଏବଂ ବସ୍‌ଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗତି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ।

ବସ୍ ଅପରେଟର ଟୁର୍ସ ଆକୋଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, 'ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ କାଣ୍ଡେଲାରିଆର କାମପେଚେ ସ୍ଥିତ ପୌରପାଳିକାର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।

