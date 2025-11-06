ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ପରେ ଏବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କାଲମେଗୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଛି କାଲମେଗୀ। ଭୂକମ୍ପ ଅନେକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କାଲମେଗୀ ଅନେକଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ କହିବାରୁ ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୪୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

_Typhoon Kalmaegi (1)

ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରେ ସବୁ ଛା‌ରଖାର କରିବା ପରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭିଏତନାମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପୁଣି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଛି। ଭିଏତନାମର ଜିଆ ଲାଇ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ  ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ବାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚାଷ କାମ ବାଧା ପାଇପାରେ। ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

_Typhoon Kalmaegi (2)

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କାଲମେଗୀର ପ୍ରଭାବରେ ଅତି କମରେ ୨୪୧ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମାର୍କୋସ୍ ଜୁନିଅର ଗୁରୁବାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୩,୫୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାଲମେଗୀ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ୨୦୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। 

