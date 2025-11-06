ପାଟନା: ବିହାରର ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍‌ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୩୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ବୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧାରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ପରି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ‌ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ମହୁଆରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ତେଜସ୍ବୀଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜେଡିୟୁ ସଭାପତି ଉମେଶ କୁଶୱାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଦିନ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୩.୧୩% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

Advertisment

ମତଦାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଭିୱେଟ ନେତା

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରଏଲଏମ ସୁପ୍ରିମୋ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା, ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପବନ ସିଂହ, ଭିଆଇପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ସାହାନୀ ଏବଂ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ମତଦାନ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ସହର ତୁଳନାରେ ଗାଁରେ ଅଧିକ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭୋଟର ମତଦାନ ହୋଇଛି। ପାଟନାର କୁମ୍ହାରାର ଏବଂ ବାଙ୍କିପୁରରେ ମାତ୍ର ୬ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସହରସାର ସିମରି ବଖତିୟାରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି।

ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍‌ ପାଇଁ ଉଭୟ ଏନ୍‌ଡିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ହାଇ ଭୋଲ୍‌ଟେଜ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରରେ ମାରାଥନ୍‌ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Rabri Devi Blessings: ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବିଜୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: OSRTC Interstate Express catches fire: ସାଲୁର ଘାଟିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଓଏସଆରଟିସି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ