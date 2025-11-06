ହୁତୁହୁତୁ  ହୋଇ ଜଳିଲା

ସାରୁଲ: ସାଲୁର ଘାଟିରେ ଓଏସଆରଟିସି(Odisha State Road Transport Corporation) ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।ବସ୍ଟି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ବାହାରି ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି।
ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଲୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା
ଘଟଣାର ବିବରଣୀ:
ସ୍ଥାନ: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲୁର ନିକଟରେ, ସାଲୁର ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟିଛି
ସମୟ: ଘଟଣାଟି ନଭେମ୍ବର ୬ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘଟିଛି
ରୁଟ୍: ବସ୍ଟି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା
କାରଣ: ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି
ଦୁର୍ଘଟଣା: ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟି ନାହିଁ।
OSRTC ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ OSRTC ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଣୀପଥର ଘାଟି (ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ)ରେ ଏକ OSRTC ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ OSRTC ଭଲଭୋ ବସ୍ ଖରାପ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ରାତିସାରା ଫସି ରହିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଜୟପୁରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କାଉଡୋଲା ଷ୍ଟପରେ ଏକ OSRTC ବସ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨ରେ ନୟାଗଡର ଟାକରା ଘାଟିରେ ଏକ OSRTC ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୩ରେ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଉମୁରି ନିକଟରେ NH 26ରେ ଏକ OSRTC ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
