ପାଟନା: ୧୮ତମ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୪୩ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨୧ ଆସନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରଜେଡି ନେତା ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଗଠବନ୍ଧନ (ଏମଜିବି) ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଜନ ସୂରଜ (ଜନ ସୂରଜ), ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ (ଜେଜେଡି), ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ଆରଏଲଜେପି), ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ବିଏସପି), ସୁହେଲଦେବ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ଏସବିଏସପି), ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (ଏଆଇଏମଆଇଏମ), ନଗିନା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟି (କାଂଶୀ ରାମ-ଏପିଏସ-କେ), ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପନି ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
ଏନଡିଏରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ), କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (HAM) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ-ଏଲଜେପି-ଆର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି), ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ (କଂଗ୍ରେସ), ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି (ଭିଆଇପି) ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ରାଜ୍ୟର ୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲା - ପାଟନା, ନାଳନ୍ଦା, ଭୋଜପୁର, ବକ୍ସର, ଶେଖପୁରା, ଲାଖାଇସରାଇ, ବେଗୁସରାଇ, ଖାଗରିଆ, ମୁଙ୍ଗେର, ମୁଜାଫରପୁର, ଦାରବଙ୍ଗା, ସହରସା, ମଧେପୁରା, ସିୱାନ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ସାରଣ, ବୈାାଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତିପୁରର ମୋଟ ୧୨୧ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ୧୨୧ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୧,୩୧୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୧୯୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୨୨ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ମୋଟ ୩ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୩୨୨,୦୭୭ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର, ୬,୭୩୬ ଜଣ ଶତାବ୍ଦୀ ବୟସ୍କ ଏବଂ ୯,୬୦,୦୦୦ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
୧୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଫୋକସ୍ରେ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ରଘୁନାଥପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମହୁଆ, ରଘୋପୁର, ଅଲିନଗର, ଗୌରା ବୈରାମ, ବକ୍ସର, ଦାନପୁର, ମନେର, ତାରାପୁର, ଲାଖାଇସରାଇ, ମୁଙ୍ଗର ଏବଂ ଏକମା ଆଦି ୧୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି।
#WATCH | लखीसराय, बिहार: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया।#BiharElection2025pic.twitter.com/Ggz1BmyM1V— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲଖିସରାଇ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
#WATCH अलीनगर, दरभंगा: लोक गायिका और अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, "...मैं भगवान से यही मांगती हूं कि अगर मेरे हाथों से किसी की सेवा लिखी है तो मुझे ये अवसर मिले। उम्मीद करती हूं कि जो होगा सब के हित में होगा।" https://t.co/eKliFAen3Kpic.twitter.com/y98mjjjx3K— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
ଲୋକ ଗାୟିକା ଏବଂ ଆଲିନଗରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ କାହାର ସେବା କରିବା ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ହେବ।"
#WATCH | मोकामा, बिहार: मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने कहा, "हमने भगवान के दर्शन किए हैं, हमारी लोगों से अपील है कि घरों से निकलें और वोट करें, किसी से न डरें। हम बस यही कहेंगे कि जैसे हमने शांतिपूर्वक प्रचार किया, वैसे ही शांतिपूर्वक वोट भी करें।" https://t.co/omYK5jOvb8pic.twitter.com/gURVItW4cL— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
ମୋକାମା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀଣା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ସେହିପରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ।"
बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବିହାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟର ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମନେରଖନ୍ତୁ - ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ, ତା'ପରେ ଜଳପାନ!"