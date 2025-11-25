ମୁମ୍ବାଇ: ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ରାତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିତାବାଘ ଆତଙ୍କ
ମୁମ୍ବାଇର ଗୋରେଗାଓଁ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତାବାଘ ଆତଙ୍କ ବ୍ୟାପିଛି। ଗୋରେଗାଓଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ଚିତାବାଘ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଚିତାବାଘଟି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Local Body Elections Reservation: ମନମୁଖୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ୍ ଛାଟ:ସିଜେଆଇ କହିଲେ ଜିତିଥିଲେ ବି ରଦ୍ଦ କରିଦେବୁ ନିର୍ବାଚନ
ମୁମ୍ବାଇରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତାବାଘ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ପ୍ରଭୁ ବନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦିନଡୋଶୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ନ୍ୟୁ ଦିନଡୋଶୀ ରୟାଲ ହିଲ୍ସ ସୋସାଇଟି ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାତିରେ ଏକ ଚିତାବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତାବାଘକୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ କରାଯାଇଛି।
ଚିତାବାଘର ଏହି ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଲଗାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଚିତାବାଘ ଏହି ଜାଲ ପାର ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ନାଏକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତାବାଘ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜୀବନହାନିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:China Reaction: ସାଂଘାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ: ଡ୍ରାଗନ୍ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରି ପୁଣି ଓଗାଳିଲା ଜହର