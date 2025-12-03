ମସ୍କୋ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁରୋପକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେମାନେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ୟୁରୋପର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମସ୍କୋରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୪ ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ
ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ବିବୃତୀ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ କୁଶନରଙ୍କ ସହିତ ମସ୍କୋରେ ଥିଲେ। ମସ୍କୋ ନିବେଶ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁରୋପ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୟୁରୋପର ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ପୁଟିନ ୟୁରୋପକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଏପରି ଦାବି ରହିଛି ଯାହାକୁ ରୁଷ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ରୁଷକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷର ୟୁରୋପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟୁରୋପ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଜବାବ ଦେବ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଟିନ ଏହି ଭାବନାକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲେନସ୍କି କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅର୍ଥହୀନ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନକରନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷ ସାମରିକ ଭାବରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବ।
ବୈଠକ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା
ଫୋରମ୍ ପରେ ପୁଟିନ୍ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପୃଥକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଦୂତ କିରିଲ୍ ଡିମିଟ୍ରିଭ୍ ଏହାକୁ "ଉପଯୋଗୀ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରେମଲିନ୍ ସହଯୋଗୀ ୟୁରି ଉଶାକୋଭ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଏହିପରି, ପୁଟିନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
