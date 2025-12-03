ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍(CDF)ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ନୱାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଏବେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଟଣାଓଟରା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜାହିର ଅହମ୍ମଦ ବାବର ସିଦ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଦ୍ଧୁ ମୁନିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଏମଏଲ-ଏନ ମୁଖ୍ୟ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Converting To Christianity: ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମିଳିବନି ଏସସି ସୁବିଧା:ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ
ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାୟୁସେନାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜାହିର ଅହମ୍ମଦ ବାବର ସିଦ୍ଧୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବାୟୁସେନାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ସହିତ ମେ’ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ମୁନିର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବେ ସେହି କାର୍ଡ ସିଦ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅସୀମ ମୁନିର ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଜାହିର ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାହିର ଅହମ୍ମଦ ବାବର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାହିର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ପିଏମଏଲ-ଏନ ଟିକେଟରେ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଜାହିର ଅହମ୍ମଦ ବାବର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏଫ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ
କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସିଡିଏଫ୍ ପଦବୀ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଜଣେ ଚାରି ତାରକା ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀରେ ଜଣେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Operation SagarBandhu: ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ଅପରେସନ ‘ସାଗର ବନ୍ଧୁ’ ଜରିଆରେ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଲା ଭାରତ…
ଯଦିଓ ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଛାଡିବେ। ଏହା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ପଦବୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।