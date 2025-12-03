ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(ଏସସି)ର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ "ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେପରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାର ଲାଭ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
"ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା"
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଏପରି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଚାରି ମାସର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଗିରି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାହାଣୀଙ୍କ ବାଜି ଓଲଟା ପଡ଼ିଲା
ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ
ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ଆବେଦନର ସମର୍ଥନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।