କୋଲକାତା: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦(T20) ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ। ବିସିସିଆଇ(BCCI) ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶୁବମନ ଗିଲ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଶୁବମନ ଫେରିଲେ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପାଞ୍ଚ ଟି-୨୦
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଏବେ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି। ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia's squad for the 5⃣-match T20I series against South Africa announced.— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
Details ▶️ https://t.co/3Bscuq6Gri#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/0bHLCcbwTD
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ,ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ
ଦିନ ତାରିଖ ସମୟ ସ୍ଥାନ
- ମଙ୍ଗଳବାର ୦୯-ଡିସେମ୍ବର-୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ଆଇ କଟକ
- ଗୁରୁବାର ୧୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ଆଇ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
- ରବିବାର ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ଆଇ ଧର୍ମଶାଳା
- ବୁଧବାର ୧୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ଆଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ
- ଶୁକ୍ରବାର ୧୯-ଡିସେମ୍ବର-୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ଆଇ ଅହମଦାବାଦ
