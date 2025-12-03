ବଡ଼ୋଦରା: ବଡ଼ୋଦରା ନିକଟସ୍ଥ ସାଧଲି ଗାଁରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ,ରାଜନାଥ ସିଂହ ନେହେରୁ ଏବଂ ପଟେଲଙ୍କ ମତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ପଟେଲ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଏ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଜନସାଧାରଣ ବହନ କରିଛନ୍ତି।
ପଟେଲ ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନେହେରୁ ଏବଂ ପଟେଲ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁ ପଟେଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ପଟେଲ ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପଟେଲଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପଟେଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ କଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ପଟେଲ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ ନଥିଲେ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ପଟେଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଣିଥିଲା। ମୋଦୀ ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲେ , ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,ପଟେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଟଙ୍କା ଗାଁରେ କୂଅ ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅବାନ୍ତର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଦମନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ନେହେରୁ ନିଜେ କାହିଁକି ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଟେଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା?
ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ପଟେଲ ସର୍ବଦା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।