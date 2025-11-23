Defence Minister Rajnath Singh : ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଭାରତ ସହିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତକୁ ଫେରିପାରେ। ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ବିଭାଜନ ପରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସିନ୍ଧୀ ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ମରକ୍କୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ।
ଆଡଭାନୀଙ୍କ ମତାମତ ସେୟାର କଲେ
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "କେବଳ ସିନ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ମାନିଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଧର ଅନେକ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁର ପାଣି ମକ୍କାର ଜାମଜାମ ପାଣିଠାରୁ କମ୍ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି ମତାମତ ଆଡଭାନୀ ଦେଇଥିଲେ।"
"କିଏ ଜାଣେ, ସିନ୍ଧ ଭାରତକୁ ଫେରିପାରେ"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ସିନ୍ଧର ଭୂମି ଭାରତର ଅଂଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସିନ୍ଧ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଅଂଶ ରହିବ। ଆଉ ଜମି କଥା, ସୀମା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିଏ ଜାଣେ, ସିନ୍ଧ କାଲି ଭାରତକୁ ଫେରିପାରେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଥିବା ଆମର ସିନ୍ଧର ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ରହିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ରହିବେ।"