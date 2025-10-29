ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ ଜିଲ୍ଲାର ଜୌନସାର-ବାୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।  ଚକ୍ରାତା ବ୍ଲକର କନ୍ଦାଡ ଏବଂ ଇଦ୍ରୋଲି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ବିବାହ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ସୀମିତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। 

ଏଣି୍କି ମହିଳାମାନେ କେବଳ କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ

ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯିବ।

 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ,  ‘ଏହି ନିୟମ ସମାଜରେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କିଛିବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ଗାଁ ମିଶି ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହା କାହା ଉପରେ ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମାନତାର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଏବେ ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ସରଳତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।’

ପୂର୍ବରୁ ସରଳତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା

ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ସରଳତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ନିୟମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଏକତା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେବଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।’ 

