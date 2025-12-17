ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲବଲ କଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍ କରିବା ପରେ ଜୀବନ ନେଉଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂତନ ଆଦେଶରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ କେବଳ BS4 ଏବଂ ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶରେ BS-3 ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ନାହିଁ ଅନୁମତି
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ CAQM (ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ)ର ଏକ ଅନୁରୋଧ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
ଏହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ୧୫ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୧୦ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ ୧୫ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନବାହାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏପରି ଯାନବାହାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସିଜେଆଇ (ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି) ବିଆର ଗବଇ, ଜଷ୍ଟିସ ବିନୋଦ କେ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏନବି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ଯାନବାହାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Delhi Liqour Plan: ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ ଦୋକାନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ