ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ରାଜଧାନୀରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଗ୍ରାହକ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନୂତନ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ନୀତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରି-ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Multiplex: ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ସିନେମା ଟିକେଟଠାରୁ ପପକର୍ଣ୍ଣ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ?
ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଚାହିଦା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ରହିବ
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତିରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଏହା କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଅଛି ତାହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ସରକାର ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Rahul in Germany: ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ହ୍ୱିପ, ସେପଟେ ଜର୍ମାନୀ ପଳାଇଲେ ରାହୁଲ
ଆପ୍-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ସୁବିଧା
ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରି-ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ରେ ମ୍ୟାପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାପ୍ତ ମତାମତ ଆଧାରରେ ନୀତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ।